Audi yeni SUV modeli Q8 ile piyasayı karıştıracak

Q7 modeliyle SUV sevenlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Audi, oyuncu değişikliğine gidiyor. SUV ailesinin en büyük ferdi olan Q7, yerini coupe görünümlü büyük SUV olan Q8'e bırakıyor.

SUV piyasasına taze kan sürerek, zirveye oynamayı hedefleyen Audi, yeni Q8'i de bu doğrultuda üretim bandına çıkardı.

HER ZAMANKİNDEN DAHA KASLI

Audi Q8, özellikle dış görünümüyle büyük ve heybetli araç sevenlere hitap edecek. Q7'den daha kaslı bir kabine sahip olan Q8, 3 metrelik dingil mesafesi ve toplam 5.02 metre uzunluğuyla tüm yolcular ve bagajları için geniş ve ferah bir alan sunuyor.

Ayrıca 2.04 metre genişliğe sahip olan Q8, ön görünümüyle de gücünü sergiliyor olacak. Geniş ve uzun ön panjura eşlik eden ince farlar, Q8'e biraz daha agresif bir görüntü kazandırıyor.

İÇ MEKAN TEKNOLOJİYE UYDU

Audi Q8, son Audi modelleri gibi düğmelere veda ediyor. Kokpitte tüm kontroller, Audi Virtual Cockpit ’in (Audi Sanal Kokpit) geliştirilmiş versiyonu olan, geniş dokunmatik ekranlı siyah panelde gerçekleştiriliyor. Sürücü ve ön yolcunun arasında bulunan siyah panel, kullanılmadığında genel iç tasarımla uygun olacak şekilde gizleniyor.

HİBRİD MOTORLA 467 BEYGİR GÜÇ

Audi Q8, hibrid motoruyla da kullanıcıları tatmin etmek istiyor. 333 beygir gücünde 500 Nm tork değerine sahip 3.0 TFSI motorun yanına 134 beygir gücünde elektrikli motorun monte edildiği Q8, 5 saniye gibi kısa bir sürede 100 km/s ortalama hız değerine ulaşıyor.

Performans tutkunlarını da tatmin edecek olan Q8, 250 km/s maksimum hıza erişebiliyor.