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Audi'den elektrikli Formula aracı

Ingolstadtlı otomobil üreticisi Audi, Formula E'nin yeni sezonunda piste çıkacak aracı tanıttı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 17:08..
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Audi’nin beşinci Formula E sezonunda yarışacağı otomobil için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aralık ayında başlayacak 2018-2019 sezonunda şampiyonluğu kovalayacak otomobilin ilk versiyonu olan F05, İspanya’da ilk kez pistte test edildi. Monteblanco pistinde 3 gün süren testlerde, elektrikli yarış otomobilinin ilk incelemeleri tamamlandı.

Audi'den elektrikli Formula aracı

'DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR'

Otomobilin ilk pist testinden sorunsuz çıkmasının kendileri için çok iyi bir haber olduğunu söyleyen Audi Formula E Takımı Lideri Allan McNish, “Daha otomobili istediğimiz seviyeye getirmek için testler ve geliştirme anlamında çok işimiz var” diye konuştu.

Audi'den elektrikli Formula aracı

Otomobil ile ilgili ilk izleniminin çok olumlu olduğunu söyleyen Audi Takımı Pilotu Luca di Grassi ise “Pistte uzun bir yol kat ettik ve mühendislerin kullanması için bolca veri topladık. İlk testin kesinlikle başarıyla sonuçlandığını söyleyebilirim” dedi.

Audi'den elektrikli Formula aracı

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