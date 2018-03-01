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Audi'den sınırları zorlayan yeni model

Audi'nin sevilen sedanı A6 görücüye çıkıyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:55..
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Audi'den sınırları zorlayan yeni model
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Volkswagen grubunun iddialı markalarından Audi, yine adına yakışır bir şekilde A6 modelinin örtüsünü kaldırıyor.

Audi tasarım mühendislerinin belki de en az kafa patlattığı model olan yeni A6, bir önceki nesline göre özellikle dış görünümünde muhafazakar kalmış.

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

İÇ DİZAYNDA DİJİTALLİK ÖN PLANDA

Yeni A6'nın en radikal değişiklikleri iç mekanda yapılmış. Tamamıyla dijitale dönen kabin donanımları, sürüş keyifini artırmak üzere en ulaşılabilir alanlara konumlandırılmış durumda. 10,1" boyutunda multimedya sistemi bulunan araçta, birçok kontrol de bu ekran üzerinden sağlanabilecek. Bu sistemin alt kısmında yer alan bir diğer ekran ise klima kontrollerini ve diğer donanımların idaresini sağlayacak.

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

GELİŞMİŞ PARK SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ

Yeni A6'yı haleflerinden ayıracak en güzel özelliklerden biri gelişmiş park sistemi olacak. Park Pilot ve Garage Pilot adı verilen iki sistemi de üzerinde barındıran yeni A6, aracın içinde sürücü olmadan kendi kendini park edebilecek.

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

DÖRT TEKER KONTROL SİSTEMİYLE ÜST DÜZEY MANEVRA

Hem konfor hem performansı birarada sunmayı planlayan A6, geniş jantlara ve küçük yanaklı lastiklere rağmen yol tutuşu ve manevrayı güçlendirmek için dört teker kontrol sistemini barındırıyor. Manevra sırasında arka tekerlekleri de küçük bir açıyla döndüren bu sistem, hem savrulmayı önlüyor hem de daha kısa mesafede manevranın tamamlanmasına olanak sağlıyor.

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

MOTORDA SEÇENEK YOK

Yeni A6, sadece 3,0 litre hacme sahip iki motorla asfalta inecek. Benzinli (TFSI), dizel (TDI) olmak üzere iki versiyonu bulunan motorda; benzinli versiyon 340 beygir, dizeli ise 286 beygir güç üretiyor. Dizel motor 8 ileri triptronik vitesle desteklenirken, benzinli motorda 7 ileri S-Tronic şanzıman bulunacak.

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

Audi'den sınırları zorlayan yeni model

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