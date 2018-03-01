Audi'den sınırları zorlayan yeni model

Volkswagen grubunun iddialı markalarından Audi, yine adına yakışır bir şekilde A6 modelinin örtüsünü kaldırıyor.

Audi tasarım mühendislerinin belki de en az kafa patlattığı model olan yeni A6, bir önceki nesline göre özellikle dış görünümünde muhafazakar kalmış.

İÇ DİZAYNDA DİJİTALLİK ÖN PLANDA

Yeni A6'nın en radikal değişiklikleri iç mekanda yapılmış. Tamamıyla dijitale dönen kabin donanımları, sürüş keyifini artırmak üzere en ulaşılabilir alanlara konumlandırılmış durumda. 10,1" boyutunda multimedya sistemi bulunan araçta, birçok kontrol de bu ekran üzerinden sağlanabilecek. Bu sistemin alt kısmında yer alan bir diğer ekran ise klima kontrollerini ve diğer donanımların idaresini sağlayacak.

GELİŞMİŞ PARK SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ

Yeni A6'yı haleflerinden ayıracak en güzel özelliklerden biri gelişmiş park sistemi olacak. Park Pilot ve Garage Pilot adı verilen iki sistemi de üzerinde barındıran yeni A6, aracın içinde sürücü olmadan kendi kendini park edebilecek.

DÖRT TEKER KONTROL SİSTEMİYLE ÜST DÜZEY MANEVRA

Hem konfor hem performansı birarada sunmayı planlayan A6, geniş jantlara ve küçük yanaklı lastiklere rağmen yol tutuşu ve manevrayı güçlendirmek için dört teker kontrol sistemini barındırıyor. Manevra sırasında arka tekerlekleri de küçük bir açıyla döndüren bu sistem, hem savrulmayı önlüyor hem de daha kısa mesafede manevranın tamamlanmasına olanak sağlıyor.

MOTORDA SEÇENEK YOK

Yeni A6, sadece 3,0 litre hacme sahip iki motorla asfalta inecek. Benzinli (TFSI), dizel (TDI) olmak üzere iki versiyonu bulunan motorda; benzinli versiyon 340 beygir, dizeli ise 286 beygir güç üretiyor. Dizel motor 8 ileri triptronik vitesle desteklenirken, benzinli motorda 7 ileri S-Tronic şanzıman bulunacak.