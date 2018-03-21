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Austin bombacısı kendini öldürdü

ABD’nin Teksas eyaletinin Austin ve San Antonio’da düzenlenen 5 ayrı bombalı saldırının failinin kendini öldürdüğü bildirildi.

İHA | 21.03.2018 - 16:00..
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Teksas polisi, ABD’nin Teksas eyaletinde gerçekleştirilen 5 ayrı bombalı saldırının failinin öldüğünü söyledi.

Austin bombacısı kendini öldürdü

KENDİNİ PATLATTI

Teksas’ın Round Rock ilçesinde arabayla yol kenarına yaklaşan saldırganın patlayıcı yüklü bir cihazı patlatarak öldüğü aktarıldı. FBI ajanlarının olay yerinde araştırmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Austin bombacısı kendini öldürdü

BAŞINA PARA ÖDÜLÜ KONMUŞTU

Saldırgan, Austin’de dört ve San Antonio’da bir bombalı saldırı düzenlemiş, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Austin'in 104 kilometre güneyindeki Shchertz'de bulunan FedEx deposunda meydana gelen son patlama ise dün yerel saatle 00:30'da yaşandı.

Austin bombacısı kendini öldürdü

Yetkililer, "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

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