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Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

Av sezonunun son gününde Bursa'da avlanmaya giden Serdar Kılıç, vurularak hayatını kaybetti.

İHA | 26.02.2018 - 05:17..
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Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti.

ARKADAŞININ AYAĞI KAYDI

İddiaya göre, av esnasında Kılıç'ın yanında bulunan arkadaşlarından birinin ayağı kaydı ve omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Kılıç'ın başına isabet etti. Başından yaralanan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

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