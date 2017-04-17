Av yasağı, balık fiyatlarını etkiledi

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bir haftalık süreçte balık fiyatlarının yüksek seyretmesini beklediklerini söyledi.

Av yasağının başlamasının fiyatların yükselmesinde en önemli etken olduğuna işaret eden Bayrak, bunun yanında "dip balıkları" diye tabir edilen balık türleri avında yaşanan düşüklüğün de fiyatların yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

"BALIK FİYATLARI ARTTI"

Tezgahların şu an itibarıyla sezonun en boş günlerini geçirdiğini ifade eden Bayrak, "Bilindiği gibi büyük balıkçı tekneleri için av yasakları başladı. Artık 1 Eylül'e kadar kıyı balıkçılarımızın ağlarına takılacak balıkların yolunu gözleyeceğiz. Dolayısıyla bu durum fiyatların bir anda artmasına neden oldu. Fiyatların artmasının diğer bir etkeni de dip balıkları diye tabir edilen ve yılın tamamında avlanabilen istavrit, mezgit ve barbunya gibi balık türlerinde yaşanan azalma. Bu iki tablo bir araya gelince balık fiyatları arttı." diye konuştu.

"FİYATLAR BR HAFTA SONRA TEKRAR NORMALE DÖNECEKTİR"

Balıkçı İbrahim Gündoğdu ise fiyatların artmasının doğal olduğunu belirterek "Her sezon bitişinde ilk günlerde artışlar yaşanır. Bu tablonun geçici olduğunu düşünüyoruz. Fiyatlar bir hafta sonra tekrar normale dönecektir." dedi.

Sinop'ta tezgahlarda istavrit ve mezgitin kilogramları 15, az miktarda avlanabilen barbunyanın ise 30 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor.

