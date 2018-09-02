taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5433
Euro
7.56455
Altın
1201.415
Borsa
92723.4

Av yasağı kalkınca balık tezgahları şenlendi

Denizlerde avlanma yasağının kalkmasıyla farklı balıklar tezgahlarda yer almaya başladı.

AA | 02.09.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tekirdağ açıklarında yakalanan kalkan balığı, 140 liradan satışa çıkarıldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok lezzetli olan kalkan balığının farklı bir alıcı kitlesinin olduğunu söyledi.

KALKAN BALIĞININ KİLOSU 100 LİRA

Pehlivanoğlu, kalkan balığının kilosunun 100 lira seviyelerinde olduğunu belirterek, "Marmara'ya açılan balıkçılar normal büyüklükte kalkan balığı avlıyorlar. Genelde 3-5 kilo arasında oluyor. Fiyatları arz talebe göre değişkenlik göstermektedir. Tezgahlarda 140 liradan satılan kalkan balığı genelde lokanta ve restoranlara veriliyor." dedi.

Av yasağı kalkınca balık tezgahları şenlendi

"SEZONA İYİ GİRDİK"

Sezonun açılmasıyla artık tezgahlardaki balık çeşitliliğinin daha da artacağını ifade eden Pehlivanoğlu, şöyle konuştu: "Sezona iyi girdik ve inşallah böyle devam eder. İlk etapta palamut bereketliydi. Görünen o ki hamsi ve diğer balıklardan da vatandaşlarımız bu kış bol bol yiyecek. Geçen sene balık fiyatları genelde yüksekti. Bu yıl balık daha ucuz olacak. Vatandaşlarımız da bol bol balık tüketme imkanı bulacak."

Balıkçı Hasan Erol da tezgahlarda kalkan balığının yer almaya başladığını ifade ederek, "Kilosuna göre kalkan balığı fiyatları değişiyor. Zaten bu balığın müşterileri genelde bellidir, çok beklemeden satılır. Fiyatlar 130-140 lira arasında." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek

86
Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

Başkan Erdoğan Türkiye'nin yetiştirdiği teğmenlerle buluştu

40
Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu

28
Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli

58
3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

3. Havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu

95
Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler

68
Akbank müşterilerine 'Yetersiz limit' şoku

Akbank müşterilerine 'Yetersiz limit' şoku

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM