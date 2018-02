Avam Kamarası: İngiliz Dışişleri YPG konusunda net olmalı

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Dışişleri Komisyonu Başkanı Tom Tugendhat, komisyona sunulan kanıtların terör örgütü PKK ile YPG bağlantısını temellendirdiğini belirterek, İngiliz hükümetinin de bu bağlantı konusunda açık bir görüşe ulaşması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Avam Kamarası

"KÜRTLERİN HEVESLERİ VE İNGİLTERE'NİN ÇIKARLARI"

Dışişleri Komisyonunun 3 aylık çalışması sonucusunda hazırlanan, "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı rapor yayımlandı.



Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Tugendhat, “Suriye’de kısaltmaların ötesine geçmeli ve müttefiklerimiz arasında İngiltere’yi etkileyecek ciddi politika farklılıkları olduğunu görmeliyiz.” görüşüne yer verdi.



Türkiye’nin YPG’yi PKK ile bağlantılı bir terör örgütü olarak gördüğünü, ABD’nin ise aynı örgütü DEAŞ’la mücadelede müttefik saydığını ve silah sağladığını aktaran Tugendhat, İngiltere’nin bu bağlamda hangi pozisyonda olduğunu açıklığa kavuşturması gerektiğini vurguladı.

"DIŞİŞLERİ'NİN GÖRÜŞÜ TUTARSIZ"

"İngiliz Dışişleri Bakanlığının mevcut görüşü tutarsız" ifadesini kullanan Tugendhat, YPG ile ilgili şunları belirtti:



"Araştırmamız sırasında sunulan kanıtlar bu grubun PKK ile bağlantılı olduğunu temellendirdi. Bu bağlantıların tabiatı ve kapsamı tartışmaya açık olsa bile. Ancak İngiliz Dışişleri bu bağlantıların mevcudiyeti konusunda bile kararsız göründü. Bu inanılabilir değil. Dışişleri, tekrar tekrar bildirilen bağlantılardan söz etmeyi bırakıp bu konuda kendi açık görüşüne sahip olmalı.”

RAPOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) geçen yıl yaptığı bağımsızlık referandumu ile Suriye’deki PKK/YPG ilişkilerinin ele alındığı 33 sayfalık bugün yayımlanan komisyon raporunda, Orta Doğu’da yeni bir savaş riski olduğu tespitine yer verildi.



“DEAŞ ile mücadele edenlerin ortak bir düşmanı vardı ama onun yerine geçmesi gereken şey konusunda farklı vizyonları bulunuyor” ifadeleri kullanılan raporda, “Şimdi DEAŞ yenildiğine göre, eski zaferler yarının savaşlarına yol açma riski barındırıyor.” değerlendirmesi yapıldı.



Bu çatışmaların İngiltere’nin çıkarlarını da tehdit ettiği belirtilen raporda, Kürt grupları içeren çatışma örneklerinin şimdiden ortaya çıktığına işaret edildi. Raporda, IKBY’nin bağımsızlık referandumu sonrasında Irak merkezi hükümeti ile yaşanan çatışma ve Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı örneklerine değinildi.



Irak’ta merkezi hükümet ile IKBY arasında müzakereye dayalı bir çözümün mümkün olduğu savunulan raporda, İngiliz hükümetine de bu diyalogu kolaylaştırıcı bir rol oynaması tavsiyesinde bulunuldu.



Raporda İngiliz hükümetine IKBY içindeki yolsuzlukları ve antidemokratik uygulamaları eleştirmesi ve Irak merkezi hükümetinin İran ile bağlantılı Şii güçler ile bağlantısı kesmesi için çalışması çağrısı yapıldı.



YPG’nin hali hazırda Suriye toprağının 4’te birinden fazlasını ele geçirdiğine işaret edilen raporda, bunun da çatışma riskini beraberinde getirdiğine işaret edildi. Raporda, YPG’nin Suriye’de geniş bir toprak parçasını ele geçirmesinde İngiltere’nin DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu kapsamında sağladığı hava desteğinin oynadığı role de dikkat çekildi.

BAKAN BURT, YPG-PKK İLİŞKİSİNİ DOĞRULAMIŞTI

Komisyonun 9 Ocak’ta gerçekleşen son oturumunda İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt PKK ile PYD/YPG ilişkileri konusunda komisyon üyelerinin yönelttiği soruları yanıtlamakta zorlanmıştı.



Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes’in, PKK ve PYD/YPG arasındaki ilişkilerle ilgili sorusu üzerine Burt, "PKK ile kendimiz ilişki içinde değiliz ancak olası bağlantılar konusunda kaygılıyız ve PYD’yi her zaman PKK ile olabilecek her türlü bağlantıyı kesmeye çağırıyoruz." yanıtını vermişti.



Gapes, "NATO müttefikimiz Türkiye bu konuda sert bir tutum aldığına ve biz de PKK’yı terör örgütü listesine aldığımıza göre ve Türk hükümeti ve başkaları da ki bir kısmı bize de tanıklık etti bu örgütler arasında çok sıkı ilişkiler olduğunu söylediğine göre, bu konuda yorum yapmanız niçin doğru olmasın?" sorusu üzerine de Bakan Burt, şunları kaydetmişti:



"PKK ile temasımız yok. Dediğiniz gibi ilişkilerin de farkındayız. (PYD) Suriye Demokratik Güçleri içinde hakim güç. Biz teçhizat, silah sağlamıyoruz bu güçlere. Hava desteği alıyorlar çünkü desteklediğimiz bir çatışma içindeler. PYD ve YPG ile konuştuğumuzda, PKK ile ilişkileri kesmesi gerektiğini söylüyoruz. Pratikte ise muhtemelen kesmiyorlar. İlişkiler ortada. Bunu biliyoruz ancak PKK ile temasımız yok. Bu meseleyi PYD ile her zaman gündeme getiriyoruz .”



PKK ile PYD’nin ayrı örgütler olduğuna inandıklarının altını çizen Burt, "İlişkileri olduğu çok açık ancak sahadaki durum çok karışık." ifadelerini kullanmıştı.

Gapes’in "PKK ile PYD arasında silah ve personel geçişi oluyor mu?” yönündeki sorusuna da Burt, “Çatışma ortamı dikkate alındığında aynı tarafta çarpışanlar arasında silah geçişi olmuyorsa şaşırırım. Başka türlü düşünmek naiflik olur ancak biz hiçbir silah temin etmiyoruz." karşılığını vermişti.

İngiliz parlamentosunun 11 üyeli Dış İşleri Komisyonu "Kürtlerin hevesleri ve İngiltere’nin çıkarları" başlıklı araştırmasını kasım ayında başlatmıştı. Komisyon oturumlarında bölgede rol sahibi muhtelif aktörler ile uzmanlar tanık olarak dinlenmişti. Komisyona Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği de yazılı bir metin sunmuştu.