Avatar Atakan'ın 2 yıla kadar hapsi istendi

Türk kick boks, Muay Thai sporcusu ve oyuncu Çağan Atakan Arslan’ın sosyal medyada yayınlanan bir videosunda Türk milletine hakaret ettiği iddiasıyla hazırlanan iddianamede, “Türk Milletini, Cumhuriyetini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

"HEPSİNİN ..."

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Yaşar Tanrıverdi’nin hazırladığı iddianamede şu iddialara yer verildi: "28 yaşındaki şüpheli Çağan Atakan Arslan’ın sosyal medyadaki bir videosu 21 Haziran 2016 tarihinde özel bir televizyon programında da yayınlandı. Söz konusu videoda ‘Murat’ isimli bir şahıs şüpheli Arslan ile röportaj yaptı. Röportajın sonunda da Murat ismindeki şahıs, 'Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Türk halkına?' dedi. Arslan ise cevaben 'Hepsinin …' " dedi. Şüpheli Arslan’ın bu ifadeleri Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini alenen aşağılama kapsamında olduğu vurgulandı.

SORUŞTURMA İZNİ ALINDI

Şüpheli Çağan Atakan Arslan’ın, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. Ancak bu suç kapsamında soruşturma yapılmasının Adalet Bakanı’nın iznine bağlı olduğu belirtilen iddianamede, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den izin istendiği ve 16 Ekim 2017 tarihinde bakanın, şüpheli hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.