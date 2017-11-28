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Avcı yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Eskişehir'de bıldırcın avına giden R.Y., arkadaşı M.Y.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla yaraladı.

DHA | 28.11.2017 - 19:50..
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Olay İnönü ilçesi Yörükyayla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ormanlık alanda bıldırcın avlamak isteyen M.Y., av tüfeğiyle kuş sürüsüne ateş etti.

ARKADAŞI TEDAVİYE ALINDI

M.Y.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar kaza sonucunda av arkadaşı R.Y.'ye isabet etti. Yaralanan R.Y. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.Y.'nin sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

Avcı yanlışlıkla arkadaşını vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri R.Y.'nin yaralanmasına neden olan M.Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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