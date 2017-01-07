Avcılar 24 saat kar mesaisi

Yoğun kar yağışı İstanbul’u etkisi altına alırken, Avcılar Belediyesi halkın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm birimleriyle 7/24 çalışmasına devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak tüm çalışmaları kendisi takip ediyor.



İstanbul’un genelinde yoğun kar yağışı devam ederken, Avcılar Belediyesi halkın olumsuz yönde etkilenmemesi için iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin bizzat kendisinin takip ettiği çalışmalar Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın koordinasyonunda çok sayıdaki belediye personeli ile devam ediyor.





İŞ MAKİNELERİ SÜREKLİ ÇALIŞIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri trafik akışının rahat sağlanması için büyük uğraş verirken, taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz kaldığı ana arterlere de yetişmeye çalışıyor. Trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülmesi içinde çok sayıdaki ekip tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK

Avcılar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı “Aşevi” yoğun kar yağışı altında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürerek, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILDI

Öte yandan Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelindeki birçok noktaya mama bıraktı. Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanların tedavileri de aralıksız devam ediyor.