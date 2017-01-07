taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.107
USD
3,6475
EURO
3,8430
ALTIN
137,56
PETR
56,8000

Avcılar 24 saat kar mesaisi

Avcılar Belediyesi halkın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm birimleriyle 7/24 çalışmasına devam ediyor.

Ajanslar | 07.01.2017 - 23:26
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

avcılar-kar

Yoğun kar yağışı İstanbul’u etkisi altına alırken, Avcılar Belediyesi halkın olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için tüm birimleriyle 7/24 çalışmasına devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak tüm çalışmaları kendisi takip ediyor.

İstanbul’un genelinde yoğun kar yağışı devam ederken, Avcılar Belediyesi halkın olumsuz yönde etkilenmemesi için iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin bizzat kendisinin takip ettiği çalışmalar Başkan Yardımcısı Burçin Baykal’ın koordinasyonunda çok sayıdaki belediye personeli ile devam ediyor.

Avcılar 24 saat kar mesaisi

İŞ MAKİNELERİ SÜREKLİ ÇALIŞIYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı iş makineleri trafik akışının rahat sağlanması için büyük uğraş verirken, taraftan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz kaldığı ana arterlere de yetişmeye çalışıyor. Trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülmesi içinde çok sayıdaki ekip tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Avcılar 24 saat kar mesaisi

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK

Avcılar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı “Aşevi” yoğun kar yağışı altında ilçe genelinde çalışmalarını sürdürerek, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor.

Avcılar 24 saat kar mesaisi

SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKILDI

Öte yandan Avcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması için ilçe genelindeki birçok noktaya mama bıraktı. Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanların tedavileri de aralıksız devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

Kanal D muhabiri Fulya Öztürk'ün zor anları

140
Amerika'nın tetikçileri Afrin'de gösteri yaptı

Amerika'nın tetikçileri Afrin'de gösteri yaptı

505
ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

ABD istihbaratından Trump'a siber saldırı brifingi

40
Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

Azez'de bomba yüklü araçla saldırı

53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret

149
İzmir şehitlerine veda

İzmir şehitlerine veda

133
Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

Zehra Çilingiroğlu: Ülkeme geri döneceğim

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM