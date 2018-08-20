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Avcılar'da bir adamı alacaklıları kaçırdı

Avcılar'da evinden çıkan bir adamı, alacaklıları darp ederek araca bindirdi. O anlar ise kameralara yansıdı.

DHA | 20.08.2018 - 10:19..
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Avcılar'da 7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

DARP EDİLEREK ARACA BİNDİRİLDİ

Olay dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi.

Avcılar'da bir adamı alacaklıları kaçırdı

Avcılarda bir adamı alacaklıları kaçırdı ViDEO

KİŞİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar. Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, "Bizler çok bağırdık ama hiç oraları olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler." diye konuştu.

KAÇIRMAYA DAHİL OLAN KİŞİLER YAKALANDI

Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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