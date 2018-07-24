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Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

İstanbul'da asayiş ekipleri sabah saatlerinde bir eve baskın yaptı. 25 dinamit ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

DHA | 24.07.2018 - 22:03..
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir eve yapılan operasyonda 25 dinamit ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı

SABAH BASKINI YAPILDI

Yeşilkent Mahallesi'nde bir adreste silah ve patlayıcı madde olduğu bilgisini alan Avcılar Asayiş Büro ekipleri sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 25 tane dinamit, 1 tane silah ve silaha ait mermiler ile 1 tane kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç. isimli bir kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da bir evden 25 dinamit çıktı


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