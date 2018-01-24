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Avcılar'da bir kadın, kocasını kızıyla birlikte öldürdü

İstanbul Avcılar'da şiddet gördüğü kocasını, 13 yaşındaki kızıyla birlikte öldüren kadın gözaltına alındı.

İHA | 24.01.2018 - 17:55..
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3 çocuk annesi Nazlı B, 13 yaşındaki kızı S.B. ile birlikte şiddet gördüğü uyuşturucu bağımlısı eşi Alper B.’yi evde bulunan ruhsatsız bir tabanca ile başından vurarak öldürdü.

EŞİNİN ÜSTÜNE BETON DÖKTÜ

Eşinin cansız bedenini yorgana saran kadın, yatak odasında öldürdüğü eşinin cansız bedenini sakladı. Olaydan iki gün sonra tekrar odanın kapısını açan Nazlı B., kızının da yardımıyla evinin altında bulunan iş yerinin kuyusuna eşinin cansız bedenini atıp üzerine çimento döktü.

Avcılar'da bir kadın, kocasını kızıyla birlikte öldürdü

CİNAYET SİLAHINI YATAK ODASINDAKİ DOLABA SAKLADI

Ekipler yaptıkları inceleme sonrasında ise evde bir miktar uyuşturucu ile birlikte kadının olayı gerçekleştirdiği silahı yatak odasındaki dolapta buldu.

Ayrıca kadının söylemesi üzerine yatak odasında bazanın altına bakan ekipleri Alper B.’ye ait 2 adet pompalı tüfeği de bularak el koydu.

Avcılar'da bir kadın, kocasını kızıyla birlikte öldürdü

Cinayeti işleyen anne ve kızı, Asayiş Büro Amirliği’ndeki sorgusunun ardından Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi.

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