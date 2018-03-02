Avcılar'da çatıdaki bir kişi, araçlara kiremit fırlattı

Cihangir Mahallesi’nde bir süre önce cadde üzerinde bulunan eve taşınan Tufan M. önceki akşam ve dün sabah erken saatlerde mahalleliyi ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik rahatsızlığı olan Tufan M. evin çatısına çıkarak eline geçirdiği sert cisimleri sokaktan geçen araçlara ve insanların üzerine atmaya başladı.

KARAKOLDAN ÇIKAR ÇIKMAZ DEVAM ETTİ

Bir önceki akşam da çatıya çıkarak birkaç tane araca zarar veren Tufan M. sabah polis merkezinden çıktıktan sonra da çatıya çıktı. Yoldan geçen araçlara "Korsan Taksi" dediği öne sürülen Tufan M.’yi bulunduğu çatıdan inmesine ikna etmek için itfaiye, polis ve ambulans ekipleri olay yerine geldi. Tufan M. ise yere çatı kapısının havalandırma kapağı ve kiremit atmaya devam etti.

3 SAATLİK ÇABAYLA İKNA EDİLDİ

Eksi 3 derece soğukta bütün ekipleri seferber eden şüpheli adam yaklaşık 3 saat sonunda ikna edildi. Bir önceki akşam Tufan M.’nin yola attığı tabaklar nedeniyle aracına zarar gören bir vatandaş ise olayı anlatarak, "Bütün araçları korsan taksi zannediyor. Herkese yoldan geçen bütün araçlara tabak çanak ne varsa atıyor. Bugünde sabah çıkmış yine aynı şekilde çatıya. Benim arabama da tabak attı. Dün de aynısını yaptı bugünde aynısını yapıyor. Tuğla atıyor bu sefer." dedi.

Bir süre sonra ikna edilerek karakola götürülen adam, daha sonra ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi.