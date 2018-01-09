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Avcılar'da rezidansa uyuşturucu operasyonu

Avcılar'da bir rezidansa düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

DHA | 09.01.2018 - 19:12..
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Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan bir rezidansta kalan kişilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisine ulaştı. Ardından sözkonsu rezidansa dün operasyon düzenledi. Operasyonda Oğuz A.'yı gözaltına alan ekipler, evde beklemeyi sürdürdü.

ELE GEÇİRİLENLER

Bu sırada eve gelen Muhammet B. de gözaltına alındı. Rezidans dairesinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. İki şüphelinin ifadesi doğrultusunda Avcılar'da kullandıkları başka bir adreste yapılan aramalarda, 6 adet şeffaf poşet içerisinde her biri 510 gr gelen toplam 3 kilo 60 gram eroin maddesi, streçli vaziyette bin 500 gram esrar maddesi, Şeffaf poşet içerisinde 90 gram metenfetamin, beyaz peçeteye sarılı vaziyette 146 gram gelen taş kokain, şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 48 gram taş kokain, farklı renk ve ibarelerde toplam 3 bin 250 adet hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Avcılar'da rezidansa uyuşturucu operasyonu

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ARANIYORDU

Şüphelilerin Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri sırasında, Oğuz A.'nın uyuşturucu madde ticareti, yaralama, mühür bozma ruhsatsız silah ve hırsızlık suçlarından polis tarafından arandığı ortaya çıktı. İki şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Avcılar'da rezidansa uyuşturucu operasyonu



Avcılar'da rezidansa uyuşturucu operasyonu

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