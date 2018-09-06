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Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, ruhsatsız şekilde hacamat ve sülük uygulaması yaptığı belirlenen kaportacının iş yerine polis ekipleri baskın düzenledi.

DHA | 06.09.2018 - 08:20..
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Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ruhsatsız olarak hacamat ve sülük uygulaması yaptığı belirlenen bir apartman dairesine baskın düzenledi.

Sözde bir çok hastalığın tedavi edildiği binaya gelen polis ekipleri kapıyı çaldı ancak içeride kimse yoktu. Bunun üzerine çilingir çağırıldı.

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

GÖRÜNTÜ ALINMASINI İSTEMEDİ

Çilingir kapıyı açmaya çalıştığı sırada hacamat ve sülük tedavisi uygulayan Mustafa C. geldi. Kapının açılması ile içeri giren polis ekipleri hacamatta kullanılan malzeme ile karşılaştı. Mustafa C. ise görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

DAİREYE MÜHÜR VURULDU

Hacamat için kullanılan malzemelere el konulurken Mustafa C. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Sözde tedavi merkezi olarak kullanılan apartman dairesi ise Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerince mühürlendi.

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

Avcılar'da sözde hacamatcıya baskın

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