taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.370
USD
4,3775
EURO
5,2193
ALTIN
184,64
PETR
78,3000

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü yaralandı.

DHA | 15.05.2018 - 09:02..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametine meydana geldi. B.Y. yönetimindeki 35 KA 179 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

KAZA TRAFİKTE YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat sürelik çalışmayla araçta sıkışan sürücü B.Y.'yi yaralı olarak kurtardı. Yaralı olarak kurtarılan B.Y. ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bingöl'de midibüs devrildi: 22 yaralı
Bingöl-Erzurum karayolunda bulunan Karlıova ilçesi yakınlarında bir midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı.
Ankara'da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ soruşturmasında, 31'i muvazzaf 34 subay hakkında gözaltı kararı verildi.
'Karalahana severdi' diye mezarına karalahana ektiler
Ordu’nun Kumru ilçesinde aile kabristanlığındaki bir mezara ekilen ‘karalahana’ görenlere tebessüm ettirdi.
Engellilere vergi ödemelerinde sağlanan avantajlar
Maliye Bakanlığınca, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla vergi oranlarında sağlanan istisnalar ve indirimler büyük kolaylıklar sağlıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

74
Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

Çocuk parkına zarar verenlere belediye isyan etti

62
Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

Dolmuş şoförü, önünü kesen saldırganları alt etti

12
Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

Almanya'dan Türk futbolcuların Erdoğan ziyaretine tepki

52
Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

Nurgül Yeşilçay Alaçatı'da

15
Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

Temel Karamollaoğlu yatırımların durmasını istedi

173
Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

Filistinliler için bayraklar yarıya indirildi

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM