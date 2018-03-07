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Avcılar'da trafik kazası: 6 yaralı

Avcılar D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yenibosna-Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı.

DHA | 07.03.2018 - 16:53..
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Kaza, D-100 karayolu Avcılar Gümüşpala mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki tır, midibüs ve otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla birbirine girdi.

Avcılar'da trafik kazası: 6 yaralı

6 YOLCU YARALANDI

Kazaya karışan araçlardan olan Yenibosna-Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Avcılar'da trafik kazası: 6 yaralı

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin bir şeridi kapatarak trafiği kontrollü olarak sağlamasının ardından trafik normale döndü. Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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