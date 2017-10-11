Avcılar'daki cinayetin zanlısına müebbet istendi

Avcılar’da beraber yaşadığı İdris Çakır’ı, tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Fatma Demir’in, ‘’kasten öldürmek’’ suçundan yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Demir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu.

"PARA VERDİM, GARİBANDIR DEDİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Fatma Demir, böyle bir şey olmasını asla istemediğini, başlarda İdris Çakır’a, evli ve iki çocuklu, yaş olarak da kendisinden büyük olduğunu söylediğini belirterek, savunmasını şöyle sürdürdü:

‘’Olayları başından anlatmak istiyorum. Telefonum çaldı. Telefondaki kişi İdris Çakır’dı. Bana ‘Fatma hanımla mı görüşüyorum’ dedi. Ben de 'kimsiniz?' diye sordum. Bana ‘Kim olduğum önemli değil, seninle arkadaş olmak istiyorum’ dedi. Ondan sonra ‘Ben evli barklı, çocuklu birisiyim’ dedim. O da ‘hiç fark etmez, ne olmuş’ dedi. Eşim gelir diye telefonu kapattım. ‘Ben yarın kapıya geleceğim' dedi. Ertesi gün başka biri otomatiğe basmış, kapı açıldığı için maktul 4. kata çıkmış, benim kapımda olduğunu gördüm. Kapıyı açtım. ‘Bak oğlum, evli barklı biriyim, belli bir yaştayım, eşim var’ dedim. Bana ‘seni rahatsız etmeyeceğim bana para ver’ dedi. Para verdim, üzüldüm, garibandır, dedim.’’

3 GÜNDE BİR GELİP PARA İSTEDİ

Daha sonra İdris Çakır’ın 3 günde bir gelerek kendisinden para istediğini, bir gün kollarını kesip geldiğini ve kendisinin yanında gezmesini istediğini anlatan sanık Fatma Demir, Çakır’ın kollarını görünce öldürülmekten korktuğunu, Afyon’da bir ev tuttuğunu, Çakır’ı ailesine götürdüğünü, kendisine çok çektirdiğini, korktuğunu söyledi.

BOĞAZINI SIKTI, SAÇLARINI YOLMAYA BAŞLADI

Maktulün kendisini tehdit ettiğini, daha sonra Avcılar’da ev tuttuğunu, bu evde 9 ay kaldıklarını, şeker hastası olduğunu ancak Çakır’ın zorla pazarlardan kalan sebzeleri kendisine toplattırdığını ve eve götürdüğünü dile getiren sanık Demir, olay günü maktulün kendisini pazara götürmek için zorladığını, oturduğu yerden boğazını sıktığını, saçlarını yolmaya başladığını ve bunun üzerine bağırdığını anlattı.

"ÖLECEĞİM ZANNETİM"

Sanık Demir, savunmasına şöyle devam etti:

‘’Beni kurtarın diye bağırdım. Ben bağırınca elini bıçağa uzattı. Bıçağı alınca 'benim kaybedecek bir şeyim yok, kendin düşün' dedi. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Öleceğimi zannettim.

"KORKUDAN ALTIMA YAPTIM"

Korkumdan altıma yaptım. Üstüm başım ıslandı. Ellerime bıçak attı. Dudaklarımı patlattı. Dişimi kırdı. Saçlarımı yoldu. Bana çok çektirdi. Yüzümü yumrukladı. 'İdris, gözlerimi morartma ev sahibi görürse şikayet eder' dedim. Ben, ev sahibine İdris'i 'oğlum' diye tanıtmıştım. Yerde bayağı bir boğuştuk.

HER YERİNDE BIÇAK VARDI

İdris’in her yerinde bıçak vardı. Cebinden bıçağı almaya çalıştım. Yerde bayağı bir boğuştuk. Şiddete çok meyilliydi. Ben bıçağı elinde görünce bıçağın üzerine atlamaya çalıştım. O ara bir boğuştuk. Şekerim düşüyordu, terliyordum. Bıçağı alan oydu ancak bıçak daha sonra benim elime geçti. Benim kanlarım çekyatların üzerinde vardı. O ara bayıldım mı ne oldu bilmiyorum. Ben, İdris’e bıçak sallamadım.’’

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Demir’in tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul İdris Çakır ve şüpheli Fatma Demir’in, gayriresmî olarak aynı evde 5 yıldır beraber yaşadıkları, Avcılar’da olay günü 11 Şubat 2017’de şüpheli ile maktulün evde ekonomik nedenlerden dolayı tartışma yaşadıkları ve şüpheli Demir’in eline geçirdiği ekmek bıçağıyla Çakır’a vurarak öldürdüğü belirtiliyor.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, şüpheli Fatma Çakır'ın, ‘’kasten öldürmek’’ suçunda müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.