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Avda arkadaşının tüfeğiyle vuruldu, hayatını kaybetti

Osmaniye Kadirli'de kuş avlamaya giden 62 yaşındaki Kadir Gök, arkadaşı Ö.T'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla hayatını kaybetti.

DHA | 26.03.2018 - 16:42..
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Kiremetli Mahallesi'nde Ö.T. (31),  kuş avı için bugün Kadir Gök ile tarlada buluştu.

ARKADAŞININ TÜFEĞİYLE VURULDU

Bir süre tarlada sohbet eden ikili, daha sonra av için av tüfeklerini hazırladı. İddiaya göre, Ö.T. elinde bulunan tüfeğe fişek koyarken kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Kadir Gök'ün göğüs kısmına isabet etti. Yaralanan Kadir Gök, çevredekiler tarafından Özel 7 Mart Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan müdahaleye rağmen Kadir Gök kurtarılamadı.

Avda arkadaşının tüfeğiyle vuruldu, hayatını kaybetti

Ö.T. GÖZALTINA ALINDI

Jandarma olayla ilgili olarak Ö.T.'yi gözaltına alırken, tüfeğe incelenmek üzere el konuldu. Ö.T. adliyeye sevk edilirken, hayatını kaybeden Gök toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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