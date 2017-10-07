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Avladığı yılanı yedi ceza geldi

Samsun'da avladığı yılanı pişirip yemesinin ardından sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası geldi.

07.10.2017 - 22:47
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Olay, Samsun'un Bafra İlçesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kişi, nesli tükenmekte olan bir yılanı avladı. Avladıktan sonra yılanı pişirerek yiyip, sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu fotoğrafları inceleyen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bafra Şube Şefliği ekipleri, fotoğrafların kabahat teşkil edebilecek nitelik taşıdığını belirledi.

Avladığı yılanı yedi ceza geldi

Yapılan araştırmada avlanma esas ve usullerine aykırı olarak Kaçak avlandığı tespit edilen vatandaş hakkında 5 bin 199 sayılı Kanuna Muhalefet'ten 909 lira idari, 600 lira ise tazminat cezası verildi.

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