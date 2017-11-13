AVM Ciro Endeksi eylülde yüzde 8,5 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayımlanan verilere göre ciro endeksi, eylülde 2016'nın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 8,5 artış kaydederek 216 puana ulaştı.

AVM Endeksi üçüncü çeyrek bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artış gösterdi. Endeks, üçüncü çeyrekte 228 puana ulaştı. AVM'lerde metrekare başına düşen kiralanabilir alan İstanbul'da 958 TL, Anadolu'da 731 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise eylülde 822 TL oldu.

METREKARE VERİMLİLİĞİ 870 LİRA

Çeyrek bazda metrekare verimliliği 870 TL olarak gerçekleşti. Bu durum bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 19,3'lük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor. Eylülde kategoriler bazında en yüksek ciro artışı yüzde 38,5 ile teknolojide yaşandı.

Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında AVM'lerdeki "yiyecek-içecek" kategori ciroları yüzde 12,8, "giyim" ciroları yüzde 0,9, "ayakkabı" ciroları yüzde 0,5 ve "diğer alanlar" ciroları yüzde 13,7 ile artış gösterdi.

ZİYARET SAYISI ENDEKSİ DÜŞTÜ

Hipermarket kategori cirolarında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalış gözlemlendi. Ziyaret sayısı endeksi üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 azaldı.