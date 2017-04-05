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AVM Ciro Endeksi şubatta arttı

AVM Ciro Endeksi, 2017 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artarak 184 puana ulaştı.

05.04.2017 - 10:59
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Endeksinin şubat ayı sonuçları açıklandı.

AVM Ciro Endeksi şubatta arttı

184 PUANA ULAŞTI

Verilere göre ciro endeksi, 2017 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 3,4 artış kaydederek 184 puana ulaştı.

Aynı dönemde AVM'lerdeki kiralanabilir alanda metrekare başına düşen cirolar İstanbul'da 794 TL, Anadolu'da ise 639 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 701 TL'ye ulaştı.

ORGANİZE PERAKENDE TOPARLANMAYA BAŞLIYOR

Ziyaret sayısı endeksinde de yüzde 5,7'lik düşüş yaşandığı gözlemlendi. Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, 2017'nin perakende sektöründeki ekonomik dalgalanmalarla geçen ilk iki ayındaki ciro endeksinin, ocak ayındaki düşüşünün ardından şubat ayında yaşanan artış ile birlikte organize perakendenin toparlanmaya başladığına işaret etiğini bildirdi.

AVM Ciro Endeksi şubatta arttı

"CİROLARIN YÜKSELMESİ OLUMLU BİR GELİŞME"

Prof. Dr. Emre Alkin ise rapora ilişkin, "AVM Ciro Endeksinin şubat ayında yükselmiş olması, benim de birçok sektörde gözlediğim toparlanmayı teyit eder nitelikte. Ocak ayından sonra, ciroların genelde yükselmiş olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmeli." dedi.

Alkin ayrıca; "AVM Ciro Endeksinin artması, tüketicilerin alışveriş tercihlerinde giderek daha fazla organize pazarları tercih ettiğini gösteriyor." diye konuştu.

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