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AVM ciroları yüzde 10 arttı

Darbe girişimine rağmen tüketiciler, AVM'lere akın ederek ekonomiyi canlandırdı.

15.07.2017 - 16:11
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15 Temmuz darbe girişimine karşı duran Türk halkı, tüketimini durdurmayarak ekonomiyi canlandırdı.

AVM ciroları yüzde 10 arttı

TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, yaşanan darbe girişimine karşı Türkiye'nin büyümesini sürdürdüğünü dile getirdi.

AVM ciroları yüzde 10 arttı

ALIŞVERİŞ ORANLARINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ YAŞANDI

AVM ciroları mayısta yüzde 10'un üzerinde artarken vatandaş, normalin dışında seyreden hava koşullarının da etkisiyle temmuzda AVM ziyaretlerini yüzde 30 artırdı. Ziyaretler alışveriş oranların da ise yüzde 10 artış yaşandı.

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