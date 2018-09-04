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AVM esnafından 1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

Bursa’nın İnegöl'de bir AVM’deki esnaftan haraç isteyen 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DHA | 04.09.2018 - 17:11..
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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, alınan ihbarlar üzerine suç örgütü ve silahlı yağma şebekesi üyesi oldukları iddia edilen V.Y., M.B. ve A.U.’yu teknik ve fiziki takibe aldı.

AVM esnafından 1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

PARAYI ALMAYA GELDİKLERİNDE POLİS YAKALADI

Şüphelilerin Mobiliyum AVM’de bazı işyerlerinin sahiplerinden 1 milyon lira haraç istedikleri bilgisine ulaşan polis, AVM’de önlem aldı. Şüpheliler, parayı almaya geldiklerinde polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

AVM esnafından 1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

AVM esnafından 1 milyon lira haraç isteyen çeteye operasyon

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