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AVM inşaatında elektrik akımına kapılan 3 işçi yaralandı

İzmir Gaziemir ilçesinde, bir alışveriş merkezi inşaatında çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapıldı.

27.03.2017 - 23:57
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AVM inşaatından çalışan elektrik işçileri Hüseyin Barış Çelik (40), Himmet Kılıç (38) ve Emre Höke (23) henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık, ekipleri vücudunda yanık oluşan işçileri ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yanık ünitesindeki tedavilerinin de devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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