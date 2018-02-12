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AVM’de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 12 yaralı

Çin’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

İHA | 12.02.2018 - 07:56..
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Çin’in başkenti Pekin’in en işlek noktalarından biri olan Xidan’da bulunan Joy City alışveriş merkezinde bir kişi elindeki bıçakla çevresindekilere saldırdı.

KİŞİSEL DERTLERİYLE 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Saldırıda yaralanan bir kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 12 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı. Saldırgan, polis tarafından olay yerinde yakalandı. 35 yaşında olduğu açıklanan şahsın, saldırıyı ‘kişisel dertleri’ nedeniyle yaptığını ifade ettiği açıklandı. Alışveriş merkezindeki dehşet dolu anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Pekin’de alışveriş merkezinde bıçaklı saldırı ViDEO

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