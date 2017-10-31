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AVM'de hırsızlık yapan turist yakalandı

Antalya'da alarma takılmamak için folyo kaplı çantayla hırsızlık yapan turist tutuklandı.

31.10.2017 - 18:00
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Hırsızlık, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerin dikkati ile ortaya çıktı. Fener Mahallesi'nde devriye görevi yapan yunus ekipleri, durumundan şüphelendikleri Filistin uyruklu Ali Mohammed'in üzerinde arama yapmak istedi.

ALARMI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Mohammed, polisin kendisini aramasına tepki gösterdi. Gerekli izinlerin ardından Mohammed'in üzerinde arama yapıldı. Ülkesinden turist olarak gelen Ali Mohammed'in hazırladığı folyo kaplı çanta ile AVM'lerdeki alarmları devre dışı bırakarak pantolon ve tişört gibi çeşitli giyim eşyası çaldığı ortaya çıktı.

AVM'de hırsızlık yapan turist yakalandı

TUTUKLANDI

Ali Mohammed, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AVM'de hırsızlık yapan turist yakalandı

AVM'de hırsızlık yapan turist yakalandı

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