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AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü

Samsun’da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen çok sayıda ilköğretim okulu öğrencisi yaralandı.

DHA | 23.10.2018 - 16:02..
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Samsun’da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen çok sayıda ilköğretim okulu öğrencisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı çocuklar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, merkez Canik ilçesindeki alışveriş merkezinde meydana geldi. Fatih İlköğretim Okulu’nda bir grup öğrenci gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden bazıları dengesini kaybederek düştü.

AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü

HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Düşenlerin arkadaşlarına çarpması sonucu çok sayıda öğrenci hareket eden yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesi ile öğrenciler ezilmekten kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan veliler de hastanelere koştu.

AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü VİDEO

AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü



AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü




AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü




AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü


AVM'de öğrenciler yürüyen merdivenden düştü

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