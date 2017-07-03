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AVM'lerde Mayıs'ta ziyaret sayıları azaldı, cirolar arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından oluşturulan AVM Endeksi'nin Mayıs ayı sonuçları açıklandı.

03.07.2017 - 12:35
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi, 2017 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 10.2 artarak 216 puana ulaştı.

ZİYARET SAYISI AZALDI, CİRO ARTTI

Ciro endeksi bir önceki aya göre de yüzde 3.8 arttı.  Buna karşılık, Mayıs 2017 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında "ziyaret sayısı endeksi"nde yüzde 5.8’lik bir azalış yaşandığı gözlemlendi.

AVM'lerde Mayıs'ta ziyaret sayıları azaldı, cirolar arttı

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2017’de İstanbul’da 959 lira Anadolu’da 735 lira olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği 824 liraya yükseldi.

HİPERMARKET KATEGORİSİ LİDERLİĞİNİ KORUDU

Hipermarket kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 25.9’luk artış kaydederek liderliğini korudu.

AVM'lerde Mayıs'ta ziyaret sayıları azaldı, cirolar arttı

Geçen yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategori ciroları yüzde 15.4, ayakkabı kategori ciroları yüzde 12, yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hobi, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşan diğer alanlar kategori ciroları yüzde 11.8, giyim kategori ciroları yüzde 10 ve yiyecek içecek kategori ciroları ise yüzde 7.1 artış gösterdi.


AVM'lerde Mayıs'ta ziyaret sayıları azaldı, cirolar arttı

AVM'lerde Mayıs'ta ziyaret sayıları azaldı, cirolar arttı

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