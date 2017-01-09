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AVM'lerdeki kira artışı sürüyor

AVM'lerde devam eden döviz bazlı kiralamalar perakendecileri zor durumda bırakıyor.

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 14:07
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  2. Emlak

Alışveriş merkezleri (AVM) ile perakendeciler arasındaki anlaşmazlıklar yaşanıyor. Perakendeciler kiralardaki yükseklikten ve döviz bazlı kiralamalardan rahatsız olduklarını dile getiriyor.

AVM'lerdeki kira artışı sürüyor

TÜRK LİRASI TALEBİ

Taraflar, kiralar Türk Lirası'na dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

AVM'lerdeki kira artışı sürüyor

DESTEKLEYEN FİRMALAR DA VAR

Aynı dertten müzdarip olan yeme-içme sektörü de bu kararı desteklediklerini açıklamış. TÜRES (Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) yönetimi de güçbirliğini kabul ederek gerekli çalışmalara start verdi.

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