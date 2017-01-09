AVM'lerdeki kira artışı sürüyor

Alışveriş merkezleri (AVM) ile perakendeciler arasındaki anlaşmazlıklar yaşanıyor. Perakendeciler kiralardaki yükseklikten ve döviz bazlı kiralamalardan rahatsız olduklarını dile getiriyor.

TÜRK LİRASI TALEBİ

Taraflar, kiralar Türk Lirası'na dönene kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

DESTEKLEYEN FİRMALAR DA VAR

Aynı dertten müzdarip olan yeme-içme sektörü de bu kararı desteklediklerini açıklamış. TÜRES (Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği) yönetimi de güçbirliğini kabul ederek gerekli çalışmalara start verdi.