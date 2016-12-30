AVM'lere plaka tanıma sistemi geliyor

AVM’lerde araçla giriş çıkış yapılan otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak.

AVM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Yönetmeliğe göre, alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler anlık olarak kolluk birimleri ile anlık paylaşılacak.

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak.