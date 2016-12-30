taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.836
USD
3,5220
EURO
3,7118
ALTIN
131,37
PETR
57,1100

AVM'lere plaka tanıma sistemi geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, AVM Yönetmeliklerindeki değişiklik yönetmenliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İHA | 30.12.2016 - 10:44
  1. Haberler
  2. İç Haber

ASD

AVM’lerde araçla giriş çıkış yapılan otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak.

AVM GİRİŞ ÇIKIŞLARINDA PLAKA TANIMA SİSTEMİ

Yönetmeliğe göre, alışveriş merkezlerinde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler anlık olarak kolluk birimleri ile anlık paylaşılacak.

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülen alışveriş merkezlerinde, araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine alışveriş merkezi yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt genelinde kar tatili edilen iller

Yurt genelinde kar tatili edilen iller

19
Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de ateşkes yürürlüğe girdi

63
5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

5 isimden hangi takım şampiyon olur tahmini

10
Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi

71
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

22
Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

Anayasa Komisyonunda yine gerginlik çıktı

186
Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

Alman polisinin gözaltına aldığı sığınmacı konuştu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM