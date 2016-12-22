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Avrasya Tüneli Anadolu yakasındaki otellere talebi artırdı

Avrupa ile Asya kıtalarının ulaşımını kolaylaştıran mega proje, Anadolu yakasındaki otellerin doluluk oranını artırıyor.

22.12.2016 - 10:25
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Avrasya Tüneli Anadolu yakasındaki otellere talebi artırdı

Bugün hizmete sunulan Avrasya Tüneli, en çok Anadolu yakasındaki otelleri memnun etmeye başladı.

Avrasya Tüneli Anadolu yakasındaki otellere talebi artırdı

DOLULUK ORANININ ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Genelde iş amaçlı seyahat edenleri ağırlayan Anadolu yakasındaki otellerde Avrasya Tüneli bereketi yaşanıyor. 20 adet 5 yıldızlı otelin bulunduğu Anadolu yakasında tünel sayesinde doluluk oranlarının artacağı öngörülüyor.

Avrasya Tüneli Anadolu yakasındaki otellere talebi artırdı

BÖLGEYE TALEP DAHA DA ARTACAK

Anadolu yakasının bir kaç yılda daha fazla önem kazanacağına dikkat çeken otel yöneticileri şu ifadeleri kullandı: “Anadolu yakası Avrasya projesini dört gözle bekliyordu. Sonunda tamamlandı. Şimdi sırada Ataşehir’de yapımı devam eden ‘İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ inşaatı var. Burası da tamamlandığında bölgeye olan talep bir hayli artacak. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı’na inen uçak sayısı da her geçen gün artıyor. Ulaşım konusundaki sıkıntıların da çözülmesiyle birlikte Anadolu yakasına yapılan otel yatırımları artacaktır” diye konuştu.

Avrasya Tüneli Anadolu yakasındaki otellere talebi artırdı

TÜNEL EV FİYATLARINA DA YANSIDI

Avrasya Tüneli'nin bir diğer etkisi de ev fiyatları üzerinde gözlemleniyor. Bir yetkili, Acıbadem, Koşuyolu ve Ünalan ile Kadıköy’e bağlı Hasanpaşa ve Merpenköy mahalleleri, Avrupa yakasında ise Fatih ilçesine bağlı Cankurtaran, Yenikapı ve Yedikule mahalleleri ile Zeytinburnu ilçesinin sahil kesiminde fiyatların arttığı belirtiliyor.

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