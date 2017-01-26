Avrasya Tüneli bölgedeki emlak fiyatlarını artırdı

Emlak Endeksi Aralık 2016 verilerine göre, Avrasya Tüneline yakın bölgelerdeki satılık emlakların metrekare fiyatlarında yüzde 90'ı geçen oranlarda artış gerçekleşti.

Projenin son 3 yılda Anadolu Yakası'nda en çok kazandırdığı bölgeler yüzde 90,96'lık artışla Ünalan ve yüzde 88,12'lik artışla Merdivenköy oldu. Satılık emlaklar arasında 3 yılda ortalama metrekare fiyatı 8 bin liraya ulaşan Göztepe ise satılık en pahalı yerleşim yeri olarak öne çıktı.

ÜNALAN'DA KİRALIK EMLAKLARDA ARTIŞ YÜZDE 56

Ünalan'da satılık emlakların metrekare fiyatı ortalama 4 bin 347 lira olarak belirlenirken, burada kiralık emlaklarda ise artış yüzde 56,55 olarak gerçekleşti. Merdivenköy'de satılık emlakların metrekare fiyatı ortalama 6 bin 174 liraya yükseldi.

Hasanpaşa'da metrekare fiyatları son 3 yılda yüzde 78,87 artarak ortalama 4 bin 667 liraya yükseldi. Burada ortalama metrekare fiyatları 19 lira olarak belirlenen kiralık emlaklardaki artış oranı ise yüzde 43,63 olarak ölçüldü.

Acıbadem'de söz konusu dönemde satılık ofis, konut ve iş yerlerinde artış oranı yüzde 50,67 oldu. Bölgedeki ortalama metrekare fiyatı ise 6 bin 162 lira. Bu dönemde kiralık emlakların metrekare fiyatı ortalama 20 lira olarak belirlendi. Kira bedellerinde ise 3 yılda yüzde 44,85 artış kaydedildi.

Ortalama satılık gayrimenkul fiyatları son 3 yılda Koşuyolu'nda yüzde 75,83 artışla 7 bin 951 liraya, Göztepe'de yüzde 50,39 yükselişle 7 bin 996 liraya ulaştı.

AVRUPA YAKASI'NDA EN ÇOK ARTIŞ BAKIRKÖY'DE

Avrupa yakasında ise en çok artış Bakırköy'de yaşanırken, Yedikule ve Zeytinburnu'nun sahil kısmındaki gayrimenkuller ciddi şekilde değerlendi.

Bakırköy'de 3 yılda satılık emlaklarda yüzde 59,63 artış gerçekleşti. Bölgedeki satılık emlakların metrekare fiyatı ortalama 9 bin 164 lira olarak ölçüldü. Bölgedeki kiralık emlakların metrekaresi 3 yılda yüzde 31,66 artarak ortalama 22 liraya yükseldi.

Ortalama satılık gayrimenkul fiyatları Zeytinburnu'nda yüzde 56,17 artışla 4 bin 243 liraya, Yedikule'de yüzde 58,53 yükselişle 3 bin 579 liraya ulaştı.