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Avrasya Tüneli çıkışında kaza: 1 ölü

Fatih'te Avrasya Tüneli çıkışında karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, seyir halindeki araçların çarpması sonucu hayatını kaybetti.

27.06.2017 - 05:30
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Fatih Yenikapı Avrasya Tünel çıkışında meydana gelen kazada, gece saat 02:30 sıralarında tünelden çıkan ve plakası tespit edilemeyen bir araç seyir halinde giderken yolun ortasındaki demir korkuluk ve bariyerlere rağmen karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

DİĞER ARAÇLAR DA FARK ETMEYİP ÜZERİNDEN GEÇTİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır şekilde yaralanırken, arkadan gelen diğer araçlar da yaralıyı fark edemeyerek üzerinden geçti.

Avrasya Tüneli çıkışında kaza: 1 ölü

Kaza sonrası duran bir araç sürücüsü durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede yaralının olay yerinde feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, tünel çıkışı Bakırköy istikametini kısa süreliğine araç geçişine kapatarak olay yeri çalışması yaptı.

Polisin yaptığı inceleme sonrası, ölen kişinin 30 yaşlarında bir erkek olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığını belirledi.

Avrasya Tüneli çıkışında kaza: 1 ölü

Ölen kişinin cenazesi incelemenin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası temizlenen yol tekrardan araç geçişine açıldı.

Kaza sonrası yayaya çarpan araçların plaka tespiti için polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.

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