Avrasya Tüneli ile 1,2 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara- Niğde Otoyolu temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

İLLERE ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRACAK

Ankara- Niğde Otoyolunun bölgedeki illerin ulaşımını kolaylaştıracağına dikkati çeken Arslan, "Ülkenin kalkınması, sanayi ve endüstrisinin büyümesinin olmazsa olmazı olarak gördüğümüz ulaştırma altyapı projelerini, sadece yoldan geçen araçları hesaba katarak 'ekonomiktir veya değildir' diye yorumlarsak en büyük hatayı burada yapmış oluruz. Halbuki bu projeler insanımızın erişimini sağlıyor, hayatını kolaylaştırıyor. Güzergah üzerindeki sanayinin, endüstrinin büyümesini, böylece de istihdam sağlıyor, ekonomiye katma değer oluşturuyor." diye konuştu.

"AVRASYA TÜNELİ İLE 1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA TASARRUF EDİLDİ"

Son günlerde Avrasya Tüneli projesinin, polemik konusu haline getirildiğini dile getiren Arslan, "Avrasya Tüneli'ni yaparak, ülke olarak geçen sene 1 milyar 200 milyon lira değerinde tasarruf elde etmişiz. Zaman ve yakıt tasarrufu, karbondioksit salınımında azalma ile araçların bakım tutarından kaynaklı tasarruf, tam 1 milyar 200 milyon lira. Buna karşılık 2017 yılında garanti kapsamında ödediğimiz para, 123 milyon lira, onda biri ve emin olunuz ki inşallah bu yıl içinde en kötü ihtimalle önümüzdeki yıl garanti rakamlarına ulaşmış olacağız. Bir projeyi yaparken, sadece üzerinden geçen araçlara, o araçlardan elde ettiğimiz gelire değil ülke ekonomisine sağladığı toplam katma değere bakıyoruz. Onun için lütfen büyük fotoğrafı görsünler, büyük fotoğrafın 80 milyonun yararına olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nden, Recep Tayyip Erdoğan'dan, Binali Yıldırım'dan, AK Parti'den medet uman dünyadaki mazlum ve mağdurların lehine olduğunu unutmasınlar. Dar çerçevede küçük hesaplarla bu büyük projeleri eleştirmeye kalkmasınlar." dedi.

NİĞDE GÖLCÜK KAVŞAĞI'NDAN OTOYOLA BAĞLANIYOR

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi ise Edirne'den başlayarak İstanbul üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun, kesintisiz sağlanmasında son bölümü teşkil ediyor. Yap-İşlet-Devret modeliyle başlanan çalışma, projelendirme, yapım, bakım, onarım ve işletme aşamalarını kapsıyor. Proje Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden başlıyor, Niğde Gölcük Kavşağı'nda tamamlanarak mevcut otoyola bağlanıyor.

TRAFİK HACMİ RAHATLAYACAK

Yatırım maliyeti 4 milyar lira olan Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla, ülkenin gelişimi ve kalkınmasına bağlı olarak her geçen gün artan trafik hacmi rahatlatılacak, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan, uluslararası öneme sahip ulaşım ağı hizmete sunulmuş olacak.