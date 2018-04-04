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Avrasya Tüneli trafiğe kapandı

Avrasya Tüneli gece saat 00.00 ile 05.00 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

İHA | 04.04.2018 - 01:29..
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Saat 00:00'dan sonra Avrasya Tüneli'ne gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrasya Tüneli trafiğe kapandı

Avrasya Tüneli trafiğe kapandı VİDEO

SABAH TRAFİĞE AÇILACAK

Daha önceden yapılan açıklamada “04.04.2018 tarihinde saat 00.00 - 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

5 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.

Avrasya Tüneli trafiğe kapandı


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