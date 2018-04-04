Saat 00:00'dan sonra Avrasya Tüneli'ne gelen araçlar başka güzergahlara yönlendirildi.

Avrasya Tüneli trafiğe kapandı VİDEO

SABAH TRAFİĞE AÇILACAK

Daha önceden yapılan açıklamada “04.04.2018 tarihinde saat 00.00 - 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” ifadelerine yer verilmişti.

5 saat kapalı kalacak olan Avrasya Tüneli çalışmalar sonrasında tekrar trafiğe açılacak.



