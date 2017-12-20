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Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli, yapılan çalışmalar nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bölge, gece saat 00.00 ile 02.00 arasında çift yönlü olarak kullanılmayacak.

İHA | 20.12.2017 - 00:35..
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Çalışma nedeniyle 00:00 ile 02:00 arasında trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya Tüneli'ne gelen araçlar, başka güzergahlara yönlendiriliyor.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

"2 SAAT KAPALI KALACAK"

Sadece iki saat boyunca kapalı kalacağı belirtilen tünel hakkında “20.02.2017 tarihinde saat 00.00 - 02.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” açıklaması yapıldı.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı VİDEO


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