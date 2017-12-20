Çalışma nedeniyle 00:00 ile 02:00 arasında trafiğe çift yönlü olarak kapatılan Avrasya Tüneli'ne gelen araçlar, başka güzergahlara yönlendiriliyor.

"2 SAAT KAPALI KALACAK"

Sadece iki saat boyunca kapalı kalacağı belirtilen tünel hakkında “20.02.2017 tarihinde saat 00.00 - 02.00 saatleri arasında tünel işletmesi kalite standartları kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak trafiğe kapatılacaktır” açıklaması yapıldı.

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı VİDEO



