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Avrasya Tüneli yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrasya Tüneli'nin zaman tasarrufu sağladığını belirtti.

AA | 19.12.2017 - 15:00..
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Avrasya Tüneli yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yazılı soru önergelerine cevap verdi.

Avrasya Tüneli yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden günde ortalama 185 bin 262, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'den 183 bin 374, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'den 100 bin taşıtın geçtiğine dikkati çeken Arslan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantı yolunun bulunduğu 04 Otoyolu Kurtköy kesiminde yaşanan trafik yoğunluğunun, aynı kesimde Mecidiye Kavşağı'nın açılmasıyla azaldığına işaret etti.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÇATALCA BAĞLANTISI 2018'DE TAMAMLANACAK

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılmasıyla tüm kamyon ve ağır vasıtaların bu yola yönlendirilmesinin Mahmutbey Gişeler Yavuz Sultan Selim Köprüsü katılımında trafikte yoğunlaşmalara sebep olduğunu vurgulayan Arslan, bunun çözümü için başlanan Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca bağlantılarının 2018 yılı sonunda hizmete girmesinin planlandığını bildirdi.

Avrasya Tüneli yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor

52 MİLYON SAAT ZAMAN KAZANIMI

Avrasya Tünelini kullananların kıtalararası yolculuğu yaklaşık 15 dakikada tamamlandığına dikkati çeken Arslan, "Seyahat süresini kısaltan Avrasya Tüneli ile İstanbullular yılda 52 milyon saat zaman kazanmaktadırlar. Ayrıca, trafiğin çok yoğun olduğu, Kazlıçeşme-Göztepe hattında yolculuk süresi 15 dakikaya indirilmiştir. Tarihi yarımadanın doğusunda kayda değer oranda trafik azalması ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Galata ve Unkapanı köprülerindeki araç trafiğinde hissedilir rahatlama sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Avrasya Tüneli yılda 52 milyon saat zaman kazandırıyor

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