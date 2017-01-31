Avrasya Tüneli'nde 24 saat geçiş başladı

20 Aralık'ta hizmet vermeye başlayan Avrasya Tüneli'nde trafik sistemlerini entegrasyonuyla ilgili devam eden çalışmalar devam ediyordu. 07.00 - 21.00 saatleri arasında 14 saat hizmet veren Tünel, bugünden itibaren artık 24 saat hizmet vermeye başladı.

24 SAAT GEÇİŞE AÇILDI

Avrasya Tüneli bugün saat 07.00 itibarıyla 24 saat geçişe açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle açılan Avrasya Tüneli'nden halen günde ortalama 20 ile 25 bin arasında araç geçiş yapıyor.

GEÇİŞLER 30 BİNE ULAŞTI

Yetkililer, özellikle kar yağışı nedeniyle trafiğin yoğun olduğu dönemde en önemli alternatiflerden biri haline gelen tünelde geçişlerin 30 bine doğru tırmandığı bilgisini paylaşmıştı.