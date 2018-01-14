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Avrasya tünelinde hareketli anlar

İstanbul Avrasya Tüneli'nde polis kontrol noktasını araçla geçmeye çalışan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

DHA | 14.01.2018 - 01:22..
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Avrasya tünelinde hareketli anlar

Tünelin Yenikapı'dan Anadolu yakası yönündeki girişinde bulunan uygulama noktasında polis 34 UU 3148 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü aracı polislerin üzerine sürdü. İlk olarak havaya uyarı ateşi açan polis aracın durmaması üzerine araca ateş etti.

Avrasya tünelinde hareketli anlar

3 YARALIDAN BİRİ ÖLDÜ

Polisin açtığı ateş sonucu araçta bulunan 4 kişiden Mehmet Ç. omuzundan hafif, Orhan B.  kulağından hafif, Volkan T. ise ağır yaralandı. Volkan T'nin eşi Elvan T.  ise araçtan yara almadan çıktı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Volkan Tekin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Avrasya tünelinde hareketli anlar VİDEO

AVRASYA TÜNELİ ULAŞIMA KAPATILDI

Yaşanan olayın ardından polis tedbir amaçlı olarak Avrasya Tüneli'ni ulaşıma kapattı. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, polis ekipleri tarafından sirkeci istikametine yönlendirildi.

Avrasya tünelinde hareketli anlar

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS SEVKEDİLDİ

Olay yerine Özel Harekat Polisi dahil çok sayıda ekip sevkedildi. Olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde inceleme yaptı.

Avrasya tünelinde hareketli anlar

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN 8 SUÇTAN ARANMASI VAR

Edinilen bilgiye göre, olayda hayatını kaybeden Volkan T.'nin hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, yaralama gibi suçlardan 48 ayrı suç kaydı olduğu,  Resmi belgede sahtecilik, tehdit ve dolandırıcılık gibi 8 ayrı suçtan da aranması olduğu öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Avrasya tünelinde hareketli anlar

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