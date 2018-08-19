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Avrasya Tüneli'nde şüpheli araç alarmı

Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldıktan sonra polis, tünelin içerisinde şüpheli bir aracı inceledi ve tünel yeniden trafiğe açıldı.

DHA | 19.08.2018 - 23:25..
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Avrasya Tüneli’nde şüpheli motosiklet alarmı yaşandı. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; Tünel içerisinde benzini biten bir motosiklet, sürücüsü tarafından burada bırakılınca polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli görülen motosiklet üzerinde incelme yapmak üzere uzman ekipler sevk edilirken Tünel çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

MOSOTİKLET SÜRÜCÜSÜ: "BENZİNİM BİTTİ"

Olay yerine gelen ekipler şüpheli motosiklet üzerinde incelemelerde bulundu. Motosiklette şüpheli bir unsura rastlanmazken bir süre sonra motosiklet sürücüsünün de olay yerine geldiği ve benzininin bittiğini söylediği öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Avrasya Tüneli yeniden trafiğe açıldı.

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