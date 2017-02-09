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Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen gence para cezası

Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçtikten sonra kaskındaki kamerayla çektiği görüntüleri paylaşan genç, polis tarafından yakalandı.

09.02.2017 - 14:57
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Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen gence para cezası

Sosyal medyada bir bisikletlinin güvenlik güçlerinin ikazına rağmen hızla Anadolu yakasından Avrupa yönüne doğru Avrasya tüneline girdiği ve yol aldığı görüntülerin yayınlanması üzerine polis harekete geçti.

BİSİKLETLİ GENÇ YAKALANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bisikletle tünelden geçen 22 yaşındaki İ.Ö.'yü gözaltına aldı.

"PİŞMANIM, BİR DAHA YAPMAM"

Emniyete getirilen İ.Ö., "Yasak olduğunu bilmiyordum. Sosyal medya için videolar çekiyordum. Heyecanıma yenik düştüm. İnternete yükleyince bir anda ses getirdi. Pişmanım. Bir daha da yapmam. Lütfen kurallara uyalım. Zaten polisler beni bilgilendirdi" dedi.

Avrasya Tüneli’ni bisikletle geçen genç İZLE

294 LİRA PARA CEZASI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde İ.Ö.'ye "Polisin ikazına uymamak" ve "Trafik işaret ve levhalarına uymamak" suçlarından toplam 294 lira para cezası kesildi.

Avrasya Tüneli'nden bisikletle geçen gence para cezası

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