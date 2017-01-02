Avrasya Tüneli'nden günlük 24 bin araç geçiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek projelerle ilgili bilgi verdi.

PROJEDE RİSKLER PAYLAŞILIYOR

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretlerindeki indirimde maliyetin kim tarafından karşılanacağı sorusu üzerine Arslan, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle kamu özel sektör işbirliğiyle yapılan projelerde risklerin paylaşıldığını aktardı.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GÜNLÜK 24 BİN ARAÇ GEÇİYOR

Avrasya Tüneli'nden günlük ortalama 24 bin araç geçtiğine işaret eden Arslan, buradan 22-31 Aralık'ta elde edilen yaklaşık 3,5 milyon lira olduğunu belirtti.

GELİR ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE AKTARILACAK

Elde edilen gelirin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gazi aileleriyle ilgili düzenlediği kampanyaya aktarılacağını açıkladı.