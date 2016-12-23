Avrasya Tüneli'nden ilk günde kaç araç geçti

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı'nın cenaze törenine katılmak için geldiği Kars'tan Ankara'ya dönüşü öncesi Kars Harakani Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların durumdan oldukça memnun olduklarını söyledi.

Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana yapılan geçişler hakkında bilgi veren Arslan, "Dün saat 07.00-21.00 arası yani 14 saat boyuca Asya yakasından Avrupa yakasına 10 bin 938 araç geçti, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 13 bin araç geçti, yani ilk günde toplam 23 bin 938 araç geçmiş oldu. Bugün ise saat 18.00 itibarıyla Asya yakasından Avrupa'ya 8 bin 888 araç, Avrupa yakasından Asya yakasına ise 9 bin 808 araç olmak üzere 18 bin 696 araç geçti. Tünel, saat 21.00'a kadar açık oluğuna göre dünkü yaklaşık 24 bin mertebesini bulmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

"ÖZÇEKİM YAPMAK GÜZEL ANCAK TRAFİĞİ AKSATIYOR"

Avrasya Tüneli'nin Türk insanının gurur projesi olduğunu vurgulayan Arslan, sürücülere uyarılarda bulunarak şunları kaydetti: "İnsanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar öz çekim çekiyorlar. Rica ediyoruz, elbetteki gurur projelerini fotoğraflamak öz çekim yapmak güzeldir ancak trafiği çok aksatıyor, başka insanların hayatını tehlikeye atıyorlar, istirhamımız odur ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler trafiği tehlikeye sokmasınlar, trafik istediğimiz gibi aksın.

Bir de tabii ki gerek Asya ve Avrupa'daki bağlantı yollarını insanlarımız henüz çok bilmedikleri için biraz zaman kaybıyla tünele giriyorlar, eminim ki önümüzdeki süreçte her gün geçişler katlanarak artacak. Dünden beri bizi arayanlar memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Belki muhalif olanlar bile tüneli kullandıktan sonra 'Evet iyi ki yapılmış kısa sürede işimize gidebiliyoruz, eve daha erken gidebiliyoruz' diyorlar. Tünelimiz inşallah insanlarımıza hayırlı olur."

1 OCAK İTİBARİYLE GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Tünelden geçiş fiyatları hakkında bilgi veren Arslan, "Dün küçük araçlar 15 liradan, minibüsler 22,5 liradan geçti ve 31 Aralık'a kadar bu böyle devam edecek, bu da şehit ve gazi ailelerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın sürdürdüğü kampanyaya aktarılacak.

1 Ocak itibarıyla ise yeniden fiyatı belirleyeceğiz ve 1 yıl geçerli olacak. Daha önce de ifade etmiştim, şu andaki kuru baz aldığımızda 1 Ocak itibarıyla otomobiller 16 lira 50 kuruş, minibüsler ise 24 lira 75 kuruştan geçmiş olacaklar." diye konuştu.