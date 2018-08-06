Avrasya Tüneli'ne tersten giren otobüs şoförü

1 Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları Annesi Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta bırakan Zehra, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

2 4 minareli asma köprü ziyaretçi akınına uğruyor Kahramanmaraş'ta, Belediye Başkanı Baki Tezcan'ın projesini çizdiği ve 300 bin liraya mal olan 4 minareli yaya asma köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

3 Kılıçdaroğlu açlık grevindeki İnce'cilere karşı harekete geçti CHP lideri kendisini koltuktan indirmek isteyen İnce destekçisi delegelerin açlık grevine girdiğini öğrenince kendi destekçilerini harekete geçirdi.

4 Tuğba Altıntop: Rafet beni defalarca aldattı Rafet El Roman'ın 1996-2003 yılları arasında evli kaldığı, 2 kızının annesi Tuğba Altıntop, yaşadıklarını anlattı.

5 İmar Barışı kredisi başvuruları başladı İmar Barışı'nın düşük faizli kredi kampanyasından yararlanmak isteyenleri harekete geçirecek başvurular start aldı.

6 Anavarza'da tarihe yolculuk UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve "yenilmez şehir" olarak da bilinen Adana'daki Anavarza Antik Kenti, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.