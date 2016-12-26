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Avrasya Tüneli'ni protesto ettiler

Avrasya Tüneli nedeniyle, Kadıköy’e giden E-5 bağlantı yolunun kapatıldığını belirten Koşuyolu Çevre Gönüllüleri eylem yaptı.

26.12.2016 - 18:50
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Avrasya Tüneli'ni protesto ettiler

Avrasya Tüneli düzenlemesi nedeniyle Koşuyolu’ndaki otobüs durağının kaldırıldığını ve Kadıköy’e giden E-5 bağlantı yolunun kapatıldığını belirten Koşuyolu Çevre Gönüllüleri eylem yaptı.

Koşuyolu’nda toplanan gönüllüler, Avrasya Tüneli bağlantı yoluna kadar yürüdü.

Avrasya Tüneli'ni protesto ettiler

AVRASYA TÜNELİ'NDEN MEMNUN DEĞİLLER

Grup adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Avrasya Tüneli, hiçbir trafik sorununa çözüm olmamış, fakat Koşuyolu’nu ve civar mahalleleri trafiğe gömmüştür. Lambacı Sokak’tan E-5 otoyoluna, oradan da Harem ya da Kadıköy yönüne gidiş, Avrasya Tüneli yüzünden bariyerlerle engellenmiştir. Uzun araba kuyrukları oluşmuştur. Daha 1 ay öncesine kadar 10-15 dakikada gidilebilen Kadıköy, 35-40 dakikada gidilebilir olmuştur. E-5 karayolu üzerinde Kadıköy yönündeki otobüs durağı Avrasya Tüneli yüzünden kaldırılmıştır. Buna rağmen eski durak yerini kullanmaya çalışan vatandaşlar, zorluk ve kaza riski yaşamaktadır.

Koşuyolu’na gelen vatandaşlar ya bir durak önce ya da bir durak sonra otobüsten inmektedir. Bu nedenle yaralanmalı kazalar meydana gelmiş, bir öğrencimiz karanlıkta E-5 kenarında tellere takılarak yaralanmıştır. Haftalardır mağduriyetini haykırıp İBB’yi şikayet yağmuruna tutan vatandaşlara, ‘Koşuyolu durağı güvenlik sebebiyle iptal edilmiştir. Yeni durak konulmayacaktır’ şeklinde cevap verilmektedir. Vatandaş olarak yetkililerden acilen bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Yaptığınız bu yanlış düzenleme sonucu çocuklarımızın, ailelerimizin veya yakınlarımızın başına bir şey gelirse, sorumlusu sizlersiniz."

Avrasya Tüneli'ni protesto ettiler VİDEO

SLOGANLAR EŞLİĞİNDE BAĞLANTI YOLUNA YÜRÜDÜLER

Daha sonra sloganlar eşliğinde Koşuyolu Caddesi üzerinden Avrasya tüneli bağlantı yoluna kadar yürüyen gönüllülere yoldan geçen otomobiller de korna çalarak destek verdi. Burada sloganlar atan gönüllüler, yolu bir süre trafiğe kapattıktan sonra dağıldılar.

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