Avrasya’nın en iyi üniversitelerinde 22 Türk üniversitesi

Times Higher Education (THE), Avrasya’da yer alan üniversiteleri araştırma etkisi, endüstri bağlantıları, öğretim kalitesi ile uluslararası görünüm gibi kritelere göre sıraladı.

Listenin zirvesinde Rusya’dan Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi yer alırken, onu Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü takip etti. Türkiye’den 22 yükseköğretim kurumunun yer aldığı sıralamada, en iyi dereceyi 5’inci sırayla Koç yaptı.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA

Listede en iyi temsili 74 yükseköğretim kurumuyla Rusya elde etti. 22 üniversiteyle Rusya’nın ardından Türkiye en iyi performans gösteren ikinci ülke oldu. Listede ayrıca İran da 18 üniversitesiyle öne çıktı.

ÖZELLER ÖNDE

Türkiye’de en iyi dereceyi 5’incilikle Koç yakalarken, Sabancı 6, Bilkent ise 9’uncu sırada yer buldu. Boğaziçi 13, Atılım ile İTÜ 19, ODTÜ 22, Hacettepe ise 23’üncü sırada yer aldı. Gebze Teknik 30, İzmir Teknoloji Enstitüsü 32, İstanbul 33, Marmara ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji 37, Yıldız Teknik 41, Erciyes 43, Akdeniz 47’nci sırada.

Anadolu, Gazi ve Ankara 51-60 sıra bandında temsil edildi. Dokuz Eylül ile Yeditepe de ilk 70’e girerken, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ise ilk 100’de kendine yer buldu.



