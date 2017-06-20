Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi arttı

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk tahmin verilerine göre, 19 üyeli Avro Bölgesinde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın nisan ayında mart ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

YÜZDE 3,2'LİK ARTIŞ

İnşaat üretimi, 2016 yılının nisan ayına kıyasla ise yüzde 3,2 arttı. Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) ise inşaat üretiminin nisanda önceki aya oranla değişmediğini ve 2016’nın aynı ayına kıyasla da yüzde 2,7 arttığını ortaya koydu.

EN FAZLA AZALIŞ ROMANYA'DA GERÇEKLEŞTİ

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış, yüzde 3,8’le İsveç’te, en fazla azalış ise yüzde 7,7 ile Romanya’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 27,8’le Slovenya oldu. En fazla azalış ise yüzde 18,4’le Romanya’da kaydedildi.